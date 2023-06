POL-DA: Viernheim: Zwei E-Bikes aus Garage entwendet

Viernheim (ots) - Am 07.06.2023, zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim. Hierbei wurde ein dort geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes schwarzes Fahrzeug, vermutlich SUV, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem grauen/bunt schimmernden Fahrzeug entstand am ...

mehr