POL-DADI: Schwerer Alleinunfall mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag (08.06.) gegen 12:10 Uhr stürzte ein 74-jähriger Fahrradfahrer aus Bickenbach aus noch ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer befuhr die Feldgemarkung Gumhansenwiese Außerhalb von Neuhof kommend in Fahrtrichtung Hartenauer Hof in Bickenbach. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Fahrradfahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06157/95090 bei der Polizeistation Pfungstadt zu melden.

