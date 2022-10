Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf der B465. Der Fahrer des Sattelzuges kam aus Richtung Laupheim und fuhr in den Kreisverkehr. Den wollte er in Richtung Ehingen verlassen. Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr über den Kreisverkehr. An der Ausfahrt in Richtung Kirchbierlingen ...

mehr