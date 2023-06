Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf - Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Walldorf am wurde am Donnerstagmorgen (08.06.) die Mieterin leicht verletzt. Gegen 08:00 Uhr bemerkte die 59-Jährige die Rauchentwicklung aus dem Bereich des Kühlschrankes. Ersten Flammen seien auch schon zu sehen gewesen. Sofort verständigte sie die Zentrale Leitstelle Groß-Gerau. Von dort wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und die Leitstelle der Polizei Südhessen verständigt. Mehrere Streifen der Polizei konnten die Mieterin noch in der Wohnung antreffen. Sie hatte Rauchgase eingeatmet und wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde die benachbarten Wohnungen des Mehrfamilienhauses geräumt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Wehren der Ortsteile Mörfelden und Walldorf schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuten auf einen technischen Defekt hin. Der entstandene Sachschaden dürfte nach vorsichtigen Schätzungen bei ca. 15.000 Euro liegen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

