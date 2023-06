Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am 07.06.2023, zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim. Hierbei wurde ein dort geparktes Fahrzeug durch ein unbekanntes schwarzes Fahrzeug, vermutlich SUV, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem grauen/bunt schimmernden Fahrzeug entstand am Kotflügel vorne links, sowie an dem Frontscheinwerfer links und beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer 06206-94400 zu melden.

Berichterstatterin:

Schremser, Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell