Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt

FW Weil der Stadt: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Weil der Stadt (ots)

Die Feuerwehr Weil der Stadt wurde am Samstagabend gegen 20:19 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Weil der Städter Kolpingweg alarmiert. Dort war es in einer Wohnung im Erdgeschoss zu einem Brand in der Küche gekommen. Der Bewohner hatte beim Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung bereits verlassen. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Durch das gezielte Vorgehen der Feuerwehr konnte das Feuer dann rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht sowie eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnungen konnte ebenfalls verhindert werden. Im Einsatzverlauf wurden dann noch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bewohner des Gebäudes wurden vorübergehend in der nahegelegenen Stadthalle untergebracht und betreut.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde durch die an diesem Abend im Feuerwehrhaus Weil der Stadt abgehaltene Abteilungsversammlung begünstigt. So konnten die ersten Einsatzkräfte bereits unmittelbar nach dem Alarm ausrücken und waren daher innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort, um die ersten Maßnahmen einzuleiten.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Weil der Stadt mit elf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften. Die Feuerwehr aus Leonberg unterstützte mit zwei Sonderfahrzeugen. Die Einsatzleitung hatte Feuerwehrkommandant Wolfgang Bäuerle. Das Deutsche Rote Kreuz und der Rettungsdienst waren mit 13 Rettungskräften sowie fünf Fahrzeugen vor Ort. Von der Polizei waren vier Beamte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Von der Stadtverwaltung war der Ordnungsamtsleiter vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Der Bewohner wurde durch die Stadt untergebracht. Das Technische Hilfswerk aus Leonberg hat die Eigentumssicherung der Wohnungen übernommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt, übermittelt durch news aktuell