Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruchsversuch in Waldshut - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend, 15.-17.03.2024, ist zumindest versucht worden, in ein Mehrfamilienhaus in der Werner-von-Schienen-Straße in WT-Waldshut einzudringen. Die Scheibe einer Balkontüre wurde zerstört und die Tür entriegelt. Ob der oder die Einbrecher auch tatsächlich im Haus waren, ist unbekannt. Jedenfalls wurde nichts gestohlen. Die Täterschaft dürfte über das Flachdach des Hauses zum Balkon gelangt sein. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell