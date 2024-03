Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Zaun

Freiburg (ots)

Gegen einen Zaun geprallt ist in der Nacht auf Sonntag, 17.03.2024, ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Herrischried-Högschür. Kurz nach 01:00 Uhr war der 21-jährige in einer Sackgasse einfach weitergefahren und auf dem folgenden unbefestigten Weg mit einem Holzzaun kollidiert. Zuvor hatte er bereits einen Pfosten umgefahren und ein Blumenbeet durchquert. Der Fahrer schien deutlich alkoholisiert und musste gestützt werden. Ein Alkomatentest ergab ca. zwei Promille. Eine Blutentnahme folgte wie auch die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Fahrer verblieb vorsorglich im Krankenhaus und dürfte sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen haben. Ein Beifahrer blieb unverletzt. Am Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell