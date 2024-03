Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Günterstal: Brand von Wohngebäude

Freiburg (ots)

Freiburg-Günterstal: Am Montagmorgen, 18.03.2024, gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Gebäudes in der Kybfelsenstraße gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt, alle Bewohner konnten sich zeitnah in Sicherheit bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 100.000EUR geschätzt.

js

