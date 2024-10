Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall in Jülich: Alkohol am Steuer führt zu Kollision an Kreuzung

Jülich (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) kam es um 19:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung B56 / L253 in Jülich.

Ein 76-jähriger Fahrer befuhr zusammen mit seiner 76-jährigen Ehefrau die B56 in Fahrtrichtung Kirchberg. An der Kreuzung zur L253 missachtete er nach Angaben mehrerer Zeugen das dortige Rotlicht. Infolgedessen kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug einer 21-jährigen Frau aus Niederzier, die zusammen mit ihrer 16-jährigen Schwester unterwegs war.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Alle vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 31.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr der Stadt Jülich war vor Ort und streute mit Bindemitteln die auf die Fahrbahn geratenen Betriebsflüssigkeiten ab, sodass der Kreuzungsbereich anschließend wieder freigegeben werden konnte.

Der Führerschein des 76-jährigen Fahrers wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund seiner Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses verantworten.

