POL-RE: Marl: Auffahrunfall an einer Ampel - 80-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Montagmorgen (10:26 Uhr) wurde eine 75-jährige Gladbeckerin schwer verletzt. Die Seniorin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Geh-, Radweg der Horster Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 55-Jähriger aus Metelen war mit seinem LKW auf der Horster Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Klarastraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin ...

mehr