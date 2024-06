Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Traktor nach Verkehrsunfall umgekippt

Ellerstadt (ots)

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Traktorfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim die L525 von Gönnheim nach Ellerstadt und wollte in einen dortigen Feldweg abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim, welcher den Traktor überholen wollte. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der Traktor kippte zur Seite, Betriebsstoffe liefen aus. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Der Traktor wurde mittels Kran geborgen. Die L525 musste bis zum Abschluss der Reinigung, um 19:30 Uhr, gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/9630, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

