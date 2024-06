Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer übersehen und leicht verletzt

BAd Dürkheim (ots)

Leicht verletzt wurde am gestrigen Mittag gegen 12 Uhr eine 55-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim. Diese wollte mit ihrem Fahrrad im Bereich der Bruchstraße nach links abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah sie ein 67-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich ebenfalls im Abbiegevorgang befand. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht am Bein touchiert und kam dadurch zu Fall. Im Anschluss begab sich diese eigenständig in medizinische Behandlung. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

