POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Datteln: Am Samstag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 5.10 Uhr bis 21.10 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Castroper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen traten sie die Wohnungstür ein und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten im Anschluss unerkannt. ...

