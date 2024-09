Polizei Hagen

POL-HA: Auto überschlägt sich - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in der Kattenohler Straße

Hagen (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer und dessen 16-jähriger Beifahrer wurden in der Nacht auf Mittwoch (25.09.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Kattenohler Straße leicht verletzt. Der Hagener fuhr gegen 00.15 Uhr mit seinem Ford in Richtung Haßleyer Straße. Ersten Ermittlungen zufolge lief plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn. Diesem wollte der Fahrer ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Ford überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die beiden 18- und 16-Jährigen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. (sen)

