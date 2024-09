Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in Bäckerei wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 24.09.2024, wurde ein Streifenwagen gegen 06:30 Uhr in die Stresemannstraße gerufen. In einer dortigen Bäckerei randalierte ein 37-Jähriger. Eine Mitarbeiterin hatte ihn zuvor gebeten, seinen 100-Euro-Schein vor dem Einkauf wechseln zu lassen. Dies erboste den Mann derart, dass er herumschrie und gegen die Tür des Ladens trat. Zudem ging er andere Kunden verbal an. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber wies er sich mit einem Führerschein aus, der ihm nicht gehörte. Als er zur Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht werden sollte, setzte er sich zur Wehr. Der alkoholisierte Mann musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend führten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam ab. Sie legten eine Anzeige vor. (hir)

