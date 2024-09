POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 13/14.09.2024

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Freitag, 13.09.2024, gegen 20:10 Uhr, ereignete sich in 49377 Vechta, Kolpingstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 13-jährigen Radfahrerin. Die 13-jährige aus Vechta beabsichtigte mit ihrem Fahrrad, von der Straße Neuer Markt kommend, die Kolpingstraße in Richtung Bahnhofsbrücke zu überqueren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 31-jährigen Lohners, der mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Richtung Falkenrotter Straße befuhr. Das Mädchen wurde vom Pkw frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Glücklicherweise wurde sie dabei nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Totalschaden, am Pkw entstand leichter Sachschaden. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

