Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 13.09./14.09.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 13.09.2024, gegen 08:43 Uhr befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger die Straße "Heideweg" in Cloppenburg-Bethen. In Höhe der Einmündung "Bether Ring" kommt es zum Zusammenstoß dem Fahrzeug eines von rechts kommenden und bevorrechtigten 57-jährigen aus Meppen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro.

Emstek - Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 13.09.2024, gegen 19:00 Uhr melden Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Firmengelände im ECO-Park in Emstek-Drantum. Hier wurde ein 47-jähriger Cloppenburger festgestellt, wie er augenscheinlich in Diebstahlabsicht auf dem Gelände herumfuhr und Kabelreste in seinen Transporter lud.

Weiterhin befindet sich der Cloppenburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steht unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,01 Promille. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell