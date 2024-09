Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Dienstag, 10. September 2024 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11. September 2024 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Jagdhornstraße. Dort entwendeten sie das verschlossen abgestellte Pedelec, Hercules E-Imperial, eines 59-jährigen Mannes aus Vechta. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 12. September 2024, gegen 14:49 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw den Möhlendamm stadteinwärts. In Höhe der Vechtaer Straße beabsichtigte er diese zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Vorfahrtsberechtigten Pkw einer 61-jährigen Frau aus Damme, welche die Vechtaer Straße in Richtung Dinklage befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von rund 15.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell