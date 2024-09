Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Kind

Am Mittwoch, 11. September 2024, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 12-jähriges Junge aus Dinklage mit seinem Fahrrad den linksseitigen Geh- und Radweg entlang der Märschendorfer Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Im Bahler Grund beabsichtigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer auf die Märschendorfer Straße aufzubiegen. Der 12-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Montag, 09. September 2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec. Das Pedelec der Marke Cube, Reaction Hybrid Pro, war verschlossen vor einem Fitnessstudio in der Dinklager Straße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Einbruchdiebstahl in Kellerräume

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 07. September 2024, 10:00 Uhr bis Mittwoch 11. September 2024 20:15 Uhr auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße, verschafften sich Zutritt zu den dortigen Kellerräumen und entwendeten bislang unbekanntes Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

