Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. September 2024, gegen 14:30 Uhr befand sich eine 92-jährige Frau aus Friesoythe in einem Textilgeschäft in der Lange Straße. Hier wurde sie von einer Frau angesprochen. Weitere Personen kamen dazu und verwickelten die 92-Jährige in ein Gespräch. Später stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Diese hatte sich in der getragenen Handtasche befunden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 11. September 2024, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die Straße Kronsberg und beabsichtigte nach links auf die Friesoyther Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9.000,00 Euro.

