Vechta - fahrlässige Körperverletzung

Am Dienstag, 10. September 2024, gegen 22:00 Uhr ging eine 27-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Hund in der Antoniusstraße spazieren. Als sie versuchte ihre Hündin vor einem freilaufenden Hund zu schützen wurde sie verletzt und leicht verletzt. Hinweise auf den Hundehalter liegen derzeit nicht vor. Bei dem Hund handelt es sich um einen Rüden, ca. 30kg schwer, mit schwarzem langen Fell und weißem Kragen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Freitag, 06. September 2024 16:00 Uhr bis Dienstag, 10. September 2024 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Werkstatt in der Straße An der Gräfte und entwendete diverse Schweißgeräte. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Einbruch bei Mülldeponie

In der Zeit von Samstag, 07. September 2024, 14:00 Uhr bis Dienstag 10. September 2024 06:42 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Mülldeponie in der Straße Am Klärwerk. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 09. -September 2024 15:30 Uhr bis Dienstag, 10. September 2024 07:30 Uhr den Roller eines 37-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Roller der Marke Piaggio an der Steinfelder Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 10. September 2024 in der Zeit von 06:50 Uhr bis 16:50 Uhr den Roller eines 44-jährigen Mannes aus Holdorf. Dieser hatte seinen Roller der Marke Formula-R an der Straße An der Bahn abgestellt. Der Schaden wurde auf 600,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Dinklage - Brand eines Pkw

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw eines 64-jährigen Mannes in der Burwinkelstraße in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

