Bakum - Versuchter Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 07.09.24, gegen 13:00 Uhr, bis Montag, den 09.09.24, gegen 08:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person sich Zugang zu einer Apotheke im Mühlenweg zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pedelec

Am Montag, den 09.09.24, in der Zeit von 16:50 Uhr bis 15:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein in der Driverstraße abgestelltes Pedelec der Marke Riese und Müller, Model Nevo GT vario. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von Samstag, den 07.09.24, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, den 09.09.24, gegen 06:55 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem in der Nieberdingstraße auf einem Grundstück geparkten PKW und entwendete aus diesem diverses Kfz-Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Gartentoren

Im Zeitraum von Freitag, den 06.09.24, gegen 14:30 Uhr, bis Montag, den 09.09.24, gegen 07:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mehrere Gartentore eines Zauns eines Kindergartens in der Antoniusstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 08.09.24, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person im Sattlerweg mutwillig die Verglasung einer Hauseingangstür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Dinklage - Feuerwehreinsatz in Bäckerei

Am Montag, den 09.09.24, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Industriestraße in einer Bäckerei zu einer Verpuffung in einem Durchlaufofen, sodass die Feuerwehr Dinklage mit drei Fahrzeugen im Einsatz war. Es entstand kein Sachschaden.

