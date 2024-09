Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kfz-Anhänger

Im Zeitraum von Sonntag, den 08.09.24, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, den 09.09.24, gegen 08:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück in der Welsestraße einen Anhänger der Marke Böckmann. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 09.09.24, gegen 23:51 Uhr, kontrollierten Beamte in der Bahnhofstraße einen 50-jährigen Fahrzeugführer aus Strullendorf in dessen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille. Es folgten die Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

