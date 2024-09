Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters Am Freitag, 06. September 2024, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:57 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter, der in Cloppenburg beim Bahnhof am dortigen Fahrradstand verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Essen - Sachbeschädigung an PKW Am Donnerstag, 05. ...

mehr