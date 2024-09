Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, 07. September 2024 07:00 Uhr bis Sonntag, 08. September 2024, 14:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hagenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Brand auf Dachterrasse

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 08. September 2024, gegen 12:10 Uhr das an eine Dachterrasse angrenzende Dach eines Wohnhauses im Schwedenweg in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 08. September 2024, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Cappelner Straße in Fahrtrichtung Cappeln. In einer Rechtskurve kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher augenscheinlich die Kurve schnitt. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 08. September 2024, gegen 23:44 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Sevelter Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam es nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einer Hecke. Bei dem 64-Jährigen wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 2,68 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 06. September 2024, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 20-jährigen Mannes aus Essen. Dieser hatte seinen Pkw, einen Renault Megane, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alte Cloppenburger Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: : 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 08. September 2024, gegen 01:15 Uhr kam es vor einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurden die zwei Opfer, ein 17-jähriger und ein 19-jähriger aus Vechta mit der Faust geschlagen. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell