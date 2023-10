FW-LFVSH: Erfolgreicher Aktionstag für Kinder in der Feuerwehr im Grömitzer Zoo

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Insgesamt 387 Kinder und 69 Betreuerinnen und Betreuer nahmen am vergangenen Samstag am Aktionstag für die Kinderabteilungen der Feuerwehren in Schleswig-Holstein im Grömitzer Zoo Arche Noah teil. Die Kinder konnten sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Bildung mit Spaß kombinierte. Neben der Möglichkeit, die faszinierenden Zootiere zu beobachten und sich auf dem großzügigen Spielplatz des Zoos auszutoben, gab es einige kindgerechte Experimente an verschiedenen Stationen, die von Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz vorgestellt wurden. Zu den Highlights des Tages gehörten auch die Tierfütterungen. Bei den Seehunden durften die Kinder sogar helfen, das Mittagessen in Form von Fischen an die verspielten Tiere mit den großen Kullerauen zu verteilen. Die stellvertretenden Landesjugendfeuerwehrwarte Thorsten Weber und Rüdiger König begleiteten die politischen Gäste - den stellvertretenden Landrat in Ostholstein, Sebastian Schmidt, den Grömitzer Bürgermeister Sebastian Rieke und den Grömitzer Bürgervorsteher Matthias Dammer - und boten informative Einblicke in die Arbeit der Kinderabteilungen der Feuerwehr. Gemeinsam mit dem Zoobesitzer wurden zudem spannende Geschichten über den Zoo und seine Tiere ausgetauscht. Der Aktionstag für Kinder in der Feuerwehr, der erstmals in dieser Form stattfand, erwies sich als voller Erfolg. Insgesamt 28 Kinderfeuerwehren aus Schleswig-Holstein besuchten den Zoo Arche Noah. Derzeit gibt es in Schleswig-Holstein etwa 90 Kinderabteilungen der Feuerwehr, die kontinuierlich wachsen und einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten. Ein herzlicher Dank geht an die Kameradinnen und Kameraden der Grömitzer Feuerwehr und an das gesamte Team des Grömitzer Zoos, der diesen schönen Tag erst möglich gemacht hat.

