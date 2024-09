Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters Am Freitag, 06. September 2024, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:57 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter, der in Cloppenburg beim Bahnhof am dortigen Fahrradstand verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 05. September 2024, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines PKW, der auf einem Hof in Essen im Carlhorner Kirchweg abgestellt war, so dass diese vollständig zersprang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. September 2024, um etwa 08:40 Uhr kam es in Cloppenburg in der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieg ein bislang unbekannter Verursacher aus seinem PKW aus und stieß mit der Tür gegen den daneben befindlichen PKW, so dass ein Sachschaden verursacht wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben und seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. September 2024, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug in Cloppenburg einen Parkplatz an der Museumstraße. Hierbei beschädigte er auf unbekannte Weise einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben und seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

