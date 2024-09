Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht vom 06.-07.09.2024 ist es in Vechta auf der Straße am Schützenplatz zu einer Sachbeschädigung an PKW gekommen. Durch unbekannten Täter wurden die Reifen eines abgeparkten Opel Corsa zerstochen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta ...

