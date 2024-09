Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 04. September 2024 17:30 Uhr bis Donnerstag, 05. September 2024, 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Jugendzentrum in der Straße Am Mühlenbach und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 04. September 2024 22:30 Uhr bis Donnerstag, 05. September 2024, 13:00 Uhr einen Pkw, welcher in der Große Straße auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt worden war. Mit unbekanntem Gegenstand wurde ein Leich in eine Scheibe geschlagen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 06. September 2024, gegen 01:48 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw den Alter Bahndamm, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 05. September 2024, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 14:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Stemwede Oppenwehe. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Rapid, auf einem Parkplatz an der Straße Meyerhof abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell