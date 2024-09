Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Pkw-Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 02. September 2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 05. September 2024, 10:00 Uhr den Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 3er Reihe in grau, auf einem Firmengelände im Industriegebiet in der Blaue Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Brand einer Zypressenhecke

Am Donnerstag, 05. September 2024, 15:18 Uhr geriet beim Abbrennen von Unkraut eine Zypressenhecke in der Rosenstraße in Elisabethfehn in Brand. Der Brand konnte durch den 65-jährigen Geschädigten gelöscht werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 04. September 2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 05. September 2024, 10:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, welcher in der Straße Ricken Kämpe abgestellt worden war. Hier zerstachen sie den hinteren, linken Reifen. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, 05. September 2024, in der Zeit von 15:25 Uhr bis 15:40 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 05. September 2024, 17:56 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Motorrad sie Overlaher Straße in Richtung Küstenkanal. Hierbei stürzte er in einer Linkskurve und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

