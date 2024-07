Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Ladung verloren

Mehrere Tonnen Raps landeten am Dienstag in Nellingen auf der Straße.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in der Aicher Straße. Als er in Richtung Merklinger Straße abbog, kam es zu einem technischen Defekt am Anhänger. Ein Sicherungsseil riss und die Ladefläche kippte nach links. Etwa acht Tonnen Raps landeten auf der Straße. Zur einer Gefährdung kam es nicht. Der Raps wurde in eigener Regie von der Straße gebracht und die Fahrbahn gereinigt.

