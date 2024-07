Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Polizei sucht Unfallverursacherin

Die Fahrerin eines Opel suchen Ermittler nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch (24.7.) in Ingoldingen. Ihre Angaben waren offenbar falsch.

Kurz nach 19 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Opel in der St. Georgenstraße unterwegs. Die junge Frau wollte dort auf einem Kundenparkplatz einparken. Sie hielt mit ihrem Opel auf der Straße an. Zeitgleich fuhr wohl ein Auto rückwärts auf die Straße. Am Steuer saß eine Frau. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug gegen den Opel der 18-Jährigen. Beide Frauen stiegen aus, betrachteten sich die Schäden und tauschten die Personalien aus. Anschließend fuhren sie weiter. Zuhause musste die 18-Jährige feststellen, dass die Unfallgegnerin offenbar einen falschen Namen und eine falsche Erreichbarkeit angegeben hatte. Sie konnte die Frau nämlich nicht erreichen. Nun hat die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Unfallverursacherin. Sie soll mit einem Opel Astra oder Opel Corsa unterwegs gewesen sein. An dem war das Teilkennzeichen BC-? 25 angebracht. Der Opel müsste am hinteren Kotflügel beschädigt sein. Den Sachschaden an dem Auto der 18-Jährigen schätzt die Polizei auf ungefähr 3.500 Euro.

