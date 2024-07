Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in der Neutorstraße. Die 47-jährige Radlerin fuhr in der Neutorstraße in Richtung Innenstandt. Auf Höhe der Zeitblomstraße wollte sie verbotswidrig nach links in diese abbiegen. Ein in dieselbe Richtung fahrender Linienbus musste wegen der Radlerin auf der ...

mehr