POL-UL: (UL) Ulm - Businsassen leicht verletzt

Verbotswidrig bog eine Radlerin am Dienstag in Ulm ab.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in der Neutorstraße. Die 47-jährige Radlerin fuhr in der Neutorstraße in Richtung Innenstandt. Auf Höhe der Zeitblomstraße wollte sie verbotswidrig nach links in diese abbiegen. Ein in dieselbe Richtung fahrender Linienbus musste wegen der Radlerin auf der Busspur eine Gefahrenbremsung machen. Dennoch kam es zu einer leichten Kollision. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Durch die notwendige Vollbremsung erlitten fünf Fahrgäste im Bus leichte Verletzungen. Die Fahrgäste begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

+++++++ 1496314 (BK)

