Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachtstunden brachen Unbekannte eine Garagentür in der Obere Straße auf. In der Garage standen zwei Mountainbikes. An denen fanden die Diebe Gefallen und nahmen sie mit. Der Polizeiposten Blaubeuren sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. +++++++ 1496428 (BK) Joachim ...

mehr