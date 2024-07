Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auf Betrüger herein gefallen

Geld überwies ein Mann aus Blaubeuren Unbekannten am Dienstag.

Ulm (ots)

Mit einer geläufigen Betrugsmasche kontaktierte ein Unbekannter am Vormittag einen 48-Jährigen aus Blaubeuren über einen Messenger Dienst. Der Absender gab sich als Tochter aus und der Mann solle wegen einer neuen Handynummer nun eine Überweisung für sie tätigen. Dem schenkte der 48-Jährige Glauben. Er überwies einen vierstelligen Betrag auf das angegeben Konto in Deutschland per Echtzeit. Der Betrüger ließ nicht locker und forderte nochmals Geld. Als der Mann dann nachhakte, flog der Betrug auf. Die Polizei Blaubeuren hat die Ermittlungen aufgenommen.

Potentielle Opfer werden gezielt mittels Messenger Diensten angeschrieben. Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Schreibern von Nachrichten, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und stellen Sie gezielte Fragen an den Absender der Nachricht. Überweisen Sie kein Geld und übergeben Sie auch niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie keine persönlichen Informationen preis und sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über die Nachricht. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion. Weiter Hinweise zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

