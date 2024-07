Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Ballenpresse in Flammen

Am Dienstag brannte es nördlich von Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr ging die Ballenpresse nördlich von Giengen in Flammen auf. Ein technischer Defekt an der Presse löste das Feuer aus. Der Brand breitete sich schnell aus. Etwa ein Hektar des abgeernteten Feldes und die Ballenpresse fielen dem Feuer zum Opfer. Der 26-jährige Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1498850 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

