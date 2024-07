Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Verletzte Radfahrerin

Am Dienstagmorgen stürzte eine Fahrradfahrerin in Warthausen und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 7.30 Uhr befuhr die 57-jährige Radlerin die Burrenstraße in Richtung Birkenhard. Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin aus bislang unbekannter Ursache und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Eine zufällig vorbeifahrende Fahrradfahrerin fand die bewußtlose 57-Jährige auf ihrem Pedelec. Wegen den schweren Kopfverletzungen alarmierte die Zeugin den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder den Unfallhergang beobachtet hat, soll sich bitte bei der Verkehrspolizei in Laupheim unter der Tel. 07392/9630-320 melden. Die 57-jährige hatte offenbar keinen Helm getragen. Ein Schaden am Fahrrad entstand nicht.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, einen Fahrradhelm zu tragen. Denn er schützt die "Schaltzentrale" des Menschen: das Gehirn. Er schützt Verstand, Sprachzentrum, Gefühl und somit das Beste, was der Mensch hat. Die Hersteller von Helmen haben inzwischen für alle Altersgruppen und Einsatzbereiche passende Helme in den Regalen. In vielen Sportarten gehört es bereits zum guten Ton, einen Helm als Kopfschutz zu tragen und bei vielen Wettkämpfen ist es zur Pflicht geworden. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema. Die Nutzung der Angebote eignet sich für Privatpersonen und in gleicher Weise für den Einsatz bei Vereinen oder anderen interessierten Einrichtungen bzw. Trägern.

