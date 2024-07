Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Kleinwagen auf einem Supermarktparkplatz beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (29. Juli 2024) kam es zwischen 14:00 Uhr 15:15 Uhr an der Normannstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger Nutzer eines schwarzen VW UP! hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt und stellte nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite fest. Der Emmericher meldete den Sachschaden, während sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell