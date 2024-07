Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Gullydeckel entfernt

Sachschaden an PKW

Rees (ots)

Am Montagmorgen (27.07.2024) ereignete sich gegen 05:00 Uhr auf der Empeler Straße ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Unbekannte Täter hatten, vermutlich im Verlauf der Nacht, einen Gullydeckel auf der Fahrbahn entfernt. Der 41-Jährige Fahrer eines Peugeot Lieferwagens geriet mit dem Vorderreifen in den Schacht, wodurch der Reifen platzte und der Wagen ins Schleudern geriet. Glücklicherweise konnte der 41-Jährige den Peugeot wieder unter Kontrolle bringen und das Fahrzeug stoppen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Hinweise zu Beobachtungen oder verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell