Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diverse Werkzeuge aus Werkstatt entwendet

Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Goch-Asperden (ots)

Im Zeitraum von Samstag (27. Juli 2024), 18:00 Uhr und Montag (29. Juli 2024), 18:00 Uhr kam es an der Gaesdoncker Straße in Goch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Vorhängeschloss und drangen so in eine Werkstatt ein. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter u.a. zwei Winkelschleifer, eine Kettensäge sowie einen Akkuschlagschrauber und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt bitte an 02823 1080. (pp)

