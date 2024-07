Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

60-jähriger Mann verletzt sich schwer

Straelen (ots)

Am Sonntag (28. Juli 2024) kam es gegen 10:15 Uhr an der Xantener Straße / Wachtendonker Straße in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Linden (Hessen) befand sich mit einem weißen Peugeot 308 als erstes Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur der Xantener Straße in Fahrtrichtung Wachtendonk. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch drei weitere Personen, ein 18-jähriger Mann aus Finnland, eine 43-jährige Frau aus Finnland sowie ein 56-jähriger Mann aus Straelen. Hinter dem Fahrzeug befand sich ein schwarzer Opel Astra, in welchem ein 50-jähriger Mann aus Straelen am Steuer saß.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr zudem ein 60-jähriger Mann aus Heinsberg mit einem grauen VW T-Cross die Xantener Straße in Fahrtrichtung Geldern und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite Teile einer Ampelanlage. Auf der Xantener Straße kollidierte der graue VW T-Cross dann mit einem schwarzen Opel Meriva, welcher die Wachtendonker Straße in Fahrtrichtung Straelen befuhr. Der Opel, in welchem sich ein 31-jähriger Mann aus Straelen befand, wurde durch die Kollision stark beschädigt. Der graue VW T-Cross geriet durch die Kollision in eine Rotation, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 60-jährige Heinsberger verletzt sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der schwarze Opel Meriva stieß unterdessen frontal mit dem verkehrsbedingt wartenden weißen Peugeot 308 zusammen, welcher wiederum durch die Kollision in den dahinter wartenden schwarzen Opel Astra geschoben wurde. Während an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, wurden der 31-jährige Mann aus Straelen sowie der 18-jährige Finne leicht verletzt. (pp)

