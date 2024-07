Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wertgegenstände aus Pkw entwendet

Ermittlungen nach schwerem Diebstahl aufgenommen

Goch (ots)

Am Freitag (26. Juli 2024) kam es gegen 17:13 Uhr an der Örtlichkeit "Am Bössershof" in Goch zu einem schweren Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zugang zu einem schwarzen VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt gewesen war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine schwarze Geldbörse mit einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Ausweisdokumenten und ein blaues Smartphone (Samsung Galaxy), bevor er sich von der Örtlichkeit entfernte.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell