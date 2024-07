POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnung: Wertgegenstände entwendet

Geldern (ots) - In der Nacht zu Samstag (27.07.2024) gegen 03:55 Uhr geriet auf dem Gelände einer Schule am Haagscher Weg ein Bagger in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Geldern gelöscht. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Kripo Geldern erbittet Hinweise zu Beobachtungen oder verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang unter 02831 1250. (cp) Rückfragen bitte an: ...

