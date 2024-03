Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, L 415, Lkr. Rottweil) Alkoholisiert Unfall verursacht

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, L 415, Lkr. Rottweil (ots)

Ein 28-jähriger Fahrer eines 1er BMWs hat am Montagnachmittag auf der Landesstraße 415, zwischen dem Kreisverkehr Lindenhof und dem Kreisverkehr mit der Landesstraße 413, im alkoholisierten Zustand einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 15.25 Uhr vom Lindenhof kommend auf der L 415 in Richtung Fluorn und kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW leicht mit einer Betonplatte einer Brücke, welche kurz nach dem Kreisverkehr Lindenhof über den zum Ziegelhof verlaufenden Verbindungsweg führt. In der Folge blieb der BMW nach der Brücke mit zwei beschädigten Felgen auf einer Grünfläche am Kurvenausgang stehen. Am Auto und der Betonplatte entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Autofahrer und sein im Fahrzeug befindlicher achtjähriger Sohn blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung bei dem 28-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich über 1,2 Promille. Nach der Beschlagnahme des Führerscheines und einer Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

