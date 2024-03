Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Rangieren mit einem Sattelzug-Lastwagen auf dem Kauflandparkplatz abgestellten Mercedes gestreift und anschließend davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag, etwa im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, hat ein unbekannter Fahrer eines weißen Sattelzug-Lastwagens beim Rangieren auf dem Kauflandparkplatz in der Stockacher Straße einen dort abgestellten Mercedes gestreift und an diesem rund 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich um den verursachten Schaden am Mercedes zu kümmern, fuhr der unbekannte Lastwagen-Fahrer davon. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Unfallzeugen. Personen, die den geschilderten Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu dem weißen Sattelzug-Lastwagen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

