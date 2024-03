Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Firmeneinbruch in der Heerstraße - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in ein Gebäude eines IT- und Software-Unternehmens in der Heerstraße Ecke Rubäckerstraße eingebrochen. Nach dem Einschlagen eines Fensters an der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher in einen Büroraum. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Behältnisse. Ob die Eindringlinge dabei etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im Laufe des vergangenen Wochenendes, in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen, verdächtige Wahrnehmungen in der Heerstraße beziehungsweise in der Rubenäckerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

