LPI-SLF: Ladendieb wirft mit Glasflasche

Bad Blankenburg (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass ein junger Mann während einer Wandertour oberhalb des Ebersteins in Bad Blankenburg in unwegsamen Gelände gestürzt war. Der 27-Jährige rutschte mutmaßlich im Bereich eines schmalen, mit Geröll bedeckten, Wegs ab und fiel etwa 10 Meter einen Abhang herunter, sodass er sich verschiedene Verletzungen zuzog. Der Hubschrauber der Thüringer Polizei war ...

