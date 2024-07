Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24. Juli 2024), 19:00 Uhr und Donnerstag (25. Juli 2024), 08:00 Uhr kam es an der Bresserbergstraße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen in einen Rohbau ein und entwendete aus den Räumlichkeiten mehrere Werkzeuge (u.a. einen Stemmhammer sowie mehrere Bohrmaschinen), bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell